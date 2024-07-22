Число отравившихся в железнодорожном санатории в Кузбассе выросло до 40

Число отравившихся детей в санатории «Магистраль» в Салаире Кемеровской области выросло до 39, также признаки отравления выявлены у одного взрослого, сообщили в пресс-службе СК по региону.

Как сообщили в ведомстве, за ночь количество отравившихся детей возросло до 39, также обратился за помощью один взрослый, передает ТАСС.

Число пищевых отравлений в Киеве за последнее время выросло почти в три раза

Как сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги, которой принадлежит лагерь, в понедельник деятельность детского лагеря будет приостановлена для проведения дополнительных противоэпидемиологических мероприятий.

Ранее сообщалось, что число отравившихся детей в железнодорожном санатории в Кузбассе выросло до 35.

Напомним, в воскресенье 25 детей, отдыхающих в санатории «Магистраль» в Салаире Кемеровской области, обратились за медицинской помощью с признаками кишечной инфекции.