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СМИ: во время стрельбы в США погибли три человека

По меньшей мере 3 человека погибли в результате стрельбы, устроенной в воскресенье в городе Индианола (штат Миссисипи). Об этом сообщил телеканал WTVA со ссылкой на местного коронера.

СМИ: во время стрельбы в США погибли три человека
© ТАСС

По его данным, всем погибшим было по 19 лет. Коронер добавил, что еще 16 человек пострадали.

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Местная полиция не располагает информацией о личностях и числе нападавших. Свидетелей опрашивают.

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