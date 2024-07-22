Пропавшая без вести пенсионерка нашлась запертой в поликлинике

Пожилая женщина из Амурской области, которая исчезла в прошлые выходные, найдена живой. Об этом сообщает портал Teleport.

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Поисковики обнаружили пенсионерку утром 22 июля в поликлинике. По словам журналистов, женщина несколько дней провела взаперти.

«Все это время родные, полиция и наш отряд занимались поисками. Мы проверили огромную территорию — 15 километров обочин по аэропортовской трассе, село Игнатьево, все дворы микрорайона. <...> бабушку нашли в поликлинике. Слава Богу, она жива», — рассказали представители поисково-спасательного отряда «Амур».



76-летняя жительница села Игнатьево исчезла 20 июля. Поисково-спасательный отряд «Амур» опубликовал информацию о ее пропаже. В сети растиражировали фотографию без вести пропавшей с описанием ее одежды и особых примет. Сообщалось, что пропавшая могла направляться в Благовещенск.

Также этой ночью в Приморье спасатели эвакуировали туриста со сломанной ногой с горы Пидан.

Ранее спасатели нашли живым 75-летнего мужчину, который провел в болоте четыре дня.