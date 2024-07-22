ВСУ повторно обстреляли Шебекино

Вооруженные силы Украины (ВСУ) повторно обстреляли город Шебекино в Белгородской области. В результате атаки пострадал мирный житель, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Город Шебекино повторно подвергся обстрелу со стороны ВСУ. <…> Пострадал один мирный житель. Мужчине с осколочным ранением ноги бригада СМП оказала медицинскую помощь на месте, от предложенной госпитализации он отказался", - проинформировал он.



По данным Гладкова, в результате прямого попадания загорелся частный дом, в котором в этот момент находилась 87-летняя женщина. Она была спасена пожарными и передана бригаде скорой помощи. Медики не обнаружили у пенсионерки травм, но для стабилизации состояния решили доставить ее в отделение терапии городской больницы №2 в Белгороде.

"На текущий момент пожарные ликвидировали очаг возгорания - огнем была поражена кровля дома площадью 72 кв. м. Также повреждено остекление в одном многоквартирном доме. Информация о последствиях обстрела уточняется, утром оперативные службы и администрация начнут подомовой обход", - отметил губернатор.



Ранее Гладков сообщал, что южная часть Шебекина временно осталась без электричества в результате артиллерийского обстрела со стороны ВСУ.