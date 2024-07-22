Число пищевых отравлений в Киеве за последнее время выросло почти в три раза

За последние несколько недель количество пищевых отравлений в украинской столице увеличилось почти в три раза. Об этом, ссылаясь на руководителя Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олега Рубана, сообщает агентство ТСН.

По словам чиновника, причиной такого резкого роста случаев отравлений стало нарушение температурного режима хранения продуктов из-за аномальной жары и отключений света.

До этого сообщалось, что Роспотребнадзор организовал санитарно-эпидемиологическое расследование в связи с массовым отравлением детей в лагере "Магистраль" в Кемеровской области. По последним данным, пострадали 35 детей. Им оказывается необходимая медицинская помощь, они находятся под наблюдением врачей. 21 июля сообщалось, что Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после массового заболевания детей в санатории-профилактории "Магистраль" в Салаире.