Мирный житель попал в больницу после атаки ВСУ под Белгородом

Украинский беспилотник-камикадзе нанес удар по движущемуся по дороге в селе Устинка Белгородского района легковому автомобилю. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

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В результате атаки водитель автомобиля получил контузию и множественные осколочные ранения головы и плеча. Бригада скорой помощи доставила мужчину в городскую больницу N2 Белгорода. Врачи оказывают пострадавшему всю необходимую помощь.

До этого Гладков заявил, что город Шебекино попал под артиллерийский обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате обстрела загорелись нежилые здания, южная часть города временно остается без света. 21 июля сообщалось, что девять человек были ранены в результате обстрела города Шебекино со стороны украинской армии. ВСУ выпустили 29 единиц боеприпасов, а также использовали при атаках три беспилотника.