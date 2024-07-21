Названа причина отравления детей в Кузбассе

Роспотребнадзор заявил о начале санитарно-эпидемиологического расследования по факту отравления 35 детей в лагере «Магистраль» в Кемеровской области. По предварительной информации, причиной массового отравления стала норовирусная инфекция. Об этом в воскресенье, 21 июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в управлении Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту.

— Специалисты Управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту незамедлительно начали санитарно-эпидемиологическое расследование по факту регистрации 35 случаев острой кишечной инфекции среди детей в лагере «Магистраль». По предварительной информации, причиной заболевания стала норовирусная инфекция, — сообщили в ведомстве.



Сейчас все пострадавшие получают необходимое лечение. На месте отравления сотрудники Роспотребнадзора проводят противоэпидемические и дезинфекционные мероприятия.

При этом принимаются необходимые меры по восстановлению полноценной работы лагеря, а нужные для суда материалы уже подготовлены, передает РИА Новости.

Похожий случай произошел в начале июля. В Республике Тува госпитализировали 31 ребенка в возрасте от 10 до 17 лет: после закрытия первой смены в лагере «Чагытай» у них проявились симптомы кишечной инфекции. В пресс-службе Министерства здравоохранения республики сообщили, что один ребенок попал в реанимацию. Инфекционист Елена Мескина предположила, что, вероятнее всего, дети также пострадали от ротавируса или норовируса. Как могли заразиться дети, насколько тяжелым будет их восстановление и кто понесет наказание за произошедшее — в материале «Вечерней Москвы».