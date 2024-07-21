Задержан мужчина, обезглавивший бюст Сталина в Подмосковье

Полиция задержала жителя подмосковного Звенигорода, подозреваемого в осквернении памятника Иосифу Сталину в одном из парков города, сообщает пресс-служба регионального управления МВД. Вандал снес «голову» вождя кувалдой и скрылся с места происшествия.

Сотрудники подмосковной полиции задержали мужчину, повредившего памятники в Звенигороде... В отношении злоумышленника дознавателем отдела дознания УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 214 УК РФ «Вандализм», — говорится в сообщении.



Задержанным оказался 43-летний местный житель. Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Об инциденте ранее сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва». Отмечалось, что бюст Сталина появился в Звенигороде в 2023 году, его построили по инициативе активистов группы «Помним своих героев», но без официального разрешения местных властей. По данным канала, установка памятника с первых дней вызвала споры среди местных жителей, многим из них такая инициатива не понравилась.

Ранее пенсионерка нанесла надпись «ГУР» на памятник Минину и Пожарскому, который находится на Красной площади. Женщина сделала это по указанию мошенников. Злоумышленники договорились с пенсионеркой вернуть ей деньги, если та совершит акт вандализма.