Минтранс Казахстана проведет расследование крушения самолета АН-2

Министерство транспорта Казахстана проведет расследование обстоятельств, приведших к крушению самолета АН-2, произошедшего в воскресенье в Акмолинской области республики. Об этом сообщили в ведомстве.

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"По данному инциденту Министерством транспорта Республики Казахстан создается комиссия по расследованию авиационного происшествия. Сотрудники департамента по расследованию происшествий и инцидентов на транспорте направляются на место авиационного происшествия", - говорится в сообщении.



По данным ведомства, самолет принадлежал частному предприятию "Беркут-Авиа", крушение произошло "при выполнении технического облета".

Самолет Ан-2 разбился вечером 21 июля в 10 км от города Державинск. По данным департамента по ЧС Акмолинской области, при взлете произошло возгорание самолета. Жертв и пострадавших нет. В департаменте уточнили, что пилот "самостоятельно эвакуировался из горящей техники".