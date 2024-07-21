Трех американцев застрелили на вечеринке в Филадельфии

Не менее трех человек погибли, еще семь пострадали в результате массовой стрельбы на вечеринке в Филадельфии, сообщает телеканал NBC News, ссылаясь на полицию. ЧП произошло на вечеринке с участием от 100 до 150 человек.

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Известно, что один человек погиб на месте, второй скончался в больнице. Полиция считает, что 33-летний мужчина, убитый на месте, был целью нападения. Правоохранители предполагают, что стрелявших было несколько, они обнаружили около 30 гильз и одно огнестрельное оружие на месте происшествия.

Ранее в Уфе неизвестный выстрелил в девочку из пневматического оружия в Уфе. Вместе с другими детьми она пряталась от грозы под козырьком подъезда на улице Касимовской. Пуля попала ребенку в ногу. В полицию обратилась мать пострадавшей. Пострадавшую прооперировали, а стрелка ищут.

До этого в Мурманске в больнице скончалась 13-летняя девочка, которую ранее успели спасти от утопления в Семеновском озере. 16 июля медики смогли откачать ребенка, но изменения в организме после утопления нанесли такой урон, что несовершеннолетняя не смогла прийти в себя.