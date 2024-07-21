Дело с избиением генерального директора World Class получило развитие

Суд арестовал до 12 сентября сотрудника кафе «Мама Silva», в котором пострадал Дмитрий Бабанов, бывший генеральный директор сети фитнес-клубов World Class. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

По данным канала, Бабанов с супругой и племянником заехал в кафе с тем, чтобы перекусить. Через некоторое время предприниматель, возмущенный тем, что ему все еще не подали шаурму, предъявил претензии персоналу.

Перебранка перешла в драку, в которой приняли участие сотрудники заведения. Бизнесмену сломали ребро и повредили виниры стоимостью $65 тыс.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (Хулиганство, совершённое организованной группой).

В рамках дела полиция задержала пока только одного работника кафе, 23-летнего Давида, ранее не судимого. Ему грозит до семи лет колонии.