40 мигрантов устроили массовую драку в Якутске из-за строительного крана

Полиция задержала 40 иностранных граждан, устроивших массовую драку на стройке в Якутске. Об этом в воскресенье сообщило МВД по Республике Якутия.

Инцидент произошел накануне около 19 часов на улице Свердлова в Якутске. В полицию обратились очевидцы, они заявили, что возле строящегося объекта происходит драка.

«Между группой рабочих, занятых на строительстве произошёл конфликт, причиной которого стал спор из-за очерёдности использования подъëмного крана», — сообщает полиция.



В результате потасовки двое мужчин получили телесные повреждения, они обратились в медицинское учреждение.

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В отдел для разбирательства были доставлены 40 иностранных граждан.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». В отношении трех участников составлены административные протоколы о мелком хулиганстве.