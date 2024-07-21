40 мигрантов устроили массовую драку в Якутске из-за строительного крана

В Якутске задержали 40 мигрантов, подравшихся из-за строительного крана
Полиция задержала 40 иностранных граждан, устроивших массовую драку на стройке в Якутске. Об этом в воскресенье сообщило МВД по Республике Якутия.
Инцидент произошел накануне около 19 часов на улице Свердлова в Якутске. В полицию обратились очевидцы, они заявили, что возле строящегося объекта происходит драка.
«Между группой рабочих, занятых на строительстве произошёл конфликт, причиной которого стал спор из-за очерёдности использования подъëмного крана», — сообщает полиция.
В результате потасовки двое мужчин получили телесные повреждения, они обратились в медицинское учреждение.
Мигрант справил нужду на «Аллее памяти» в Ленобласти
В отдел для разбирательства были доставлены 40 иностранных граждан.
Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». В отношении трех участников составлены административные протоколы о мелком хулиганстве.