Бывший министр спорта Дагестана госпитализирован из «Матросской тишины»

Магомед Магомедов, экс-министр спорта Дагестана и бывший мэр Кизилюрта, экстренно госпитализирован из СИЗО «Матросская тишина». Об этом пишет «Московский комсомолец».

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По данным газеты, правоохранители обнаружили 68-летнего обвиняемого в камере в тяжелом состоянии. На его теле были повреждения, характерные для попытки суицида.

После осмотра Магомедов был доставлен в НИИ им. Склифосовского.

Напомним, что чиновник был задержан в октябре 2023 года вместе с начальником управления физкультуры, спорта и подготовки резерва Минспорта республики Халитбегом Махачевым по обвинению в растрате.