Мужчина снес кувалдой голову памятнику Сталину в Звенигороде

В подмосковном Звенигороде неизвестный снес кувалдой голову у памятника Иосифу Сталину. Также он повредил памятник Владимиру Ленину. Об этом в воскресенье, 21 июля, сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

Этот памятник поставили в городе летом 2023 на Советской улице. Его установили на частные средства по инициативе активистов группы «Помним своих героев». При этом официально власти установку не согласовывали, но сносить монумент не стали.

Многие местные жители осудили установку памятника.

— Вчера неизвестный мужчина в клетчатой рубашке с помощью кувалды снес голову Сталина, которая установлена на бюсте. А также сильно повредил памятник Ленину, он также установлен в городе незаконно, — написали в Telegram-канале.



В Харькове в начале июня снесли памятник российскому ученому Михаилу Ломоносову. На опубликованном видео показаны работа по демонтажу бюста и то, как памятник поднимают краном и погружают в грузовик.

Неизвестные в марте прошлого года раскрасили основание статуи Русалочки в Копенгагене, созданной по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена, в цвета российского триколора. Вандалы окрасили переднюю часть камня, на который водружен памятник.