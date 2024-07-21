Раскрыты планы обвиняемого в подрыве железной дороги в Рязани

Диверсант Руслан Сидики, совершивший подрыв железнодорожного полотна в Рязанской области в 2023 году, рассказал на допросе, что спецслужбы Украины пообещали ему выплатить за совершение теракта $15 тыс. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

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Собеседник агентства отметил, что в ходе следствия гражданин России и Италии Сидики полностью признал вину, раскаялся в содеянном.

«За совершенный им подрыв украинские спецслужбы, с которыми он ранее связался по своей инициативе в одном из запрещенных в России мессенджеров и был завербован, пообещали выплатить ему $15 тыс.», — пояснил источник.



По его словам, украинские кураторы не выплатили ему обещанную сумму.

Сидики пропустил два поезда с личным составом, техникой и вооружениями и подорвал только третий проходивший мимо него состав — грузовой поезд с удобрениями, уточнил собеседник агентства.

По данным агентства, диверсант обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205 УК РФ («Теракт, совершенный группой лиц по предварительному сговору, повлекший причинение тяжкого имущественного ущерба»).

Ранее Сидики проживал в Рязанской области и работал сантехником-электриком в одном из торговых центров Рязани, заметили журналисты.