Мэрия Анапы: в городе частично восстановили электроснабжение

В Анапе частично восстановлена подача электроэнергии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на мэрию города. Отмечается, что ранее электроснабжение в Анапе было нарушено из-за анормальной нагрузки на сети в регионе в связи с жарой.

©

"Заменено оборудование, электроэнергия восстановлена", - пояснили в администрации.



Также чиновники добавили, что люди, перекрывшие пересечение улиц Шевченко и Ивана Голубца из-за отсутствия электричества в городе, разошлись. До этого в пресс-службе мэрии Анапы заявляли, что около 10 тысяч жителей в городе, а также в Супсехе, Гай-Кодзоре, Варваровке остаются без света из-за нагрузок, вызванных жаркой погодой. Было установлено дизель-генерирующее оборудование в центральной части курорта.

В восстановлении потребительской подстанции на улице Калинина оказывает содействие АО "Электросети Кубани". Также 20 июля жители Краснодара вышли на стихийный митинг из-за долгих перебоев с электричеством в 40-градусную жару: они заблокировали дорогу с требованием "дать свет".