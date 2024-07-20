Мигрант справил нужду на «Аллее памяти» в Ленобласти

Приезжий из Молдовы помочился на постамент с триколорами на «Аллее памяти» в Романовке Всеволожского района Ленобласти, передает Telegram-канал «Mash на Мойке». Там уточнили, что 28-летнего злоумышленника уже задержали.

Выяснилось, что еще в 2021 году он получил решение об административном выдворении из России. Но все-таки продолжал жить в стране.

Недавно в Киришах двое 18-летних парней жарили сосиски над Вечным огнем на мемориале «Памяти павших». Они устроили импровизированный пикник на месте братского захоронения 4586 советских воинов. Против них было возбуждено уголовное дело по статье «Реабилитация нацизма группой лиц».

Ранее уголовное дело о реабилитации нацизма завели на подростка из Самары из-за ролика, в котором он вскидывал руку в нацистском приветствии на фоне военной техники после парада Победы. Распространили видео местные каналы в день праздника.

До этого мигранты, распивающие алкоголь у Вечного огня в станице Марьянской в Краснодарском крае, набросились с кулаками на проходящих мимо подростков, которые сделали им замечание. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по инциденту.