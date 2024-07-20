Шестнадцатилетний боксер погиб в Шебекино в результате обстрела

Шестнадцатилетний боксер из города Шебекино Белгородской области погиб в результате обстрела города, сообщает Федерация бокса России.
После сброса взрывчатки с беспилотника на детскую площадку ранения получили восемь детей, среди них оказался воспитанник «Академии спорта». Он попал в реанимацию, несколько дней врачи боролись за его жизнь, провели операцию, но спасти не смогли.
Погибший юный спортсмен был призером первенства Белгородской области по боксу.
Шебекино — город в Белгородской области РФ недалеко от границы с Украиной.