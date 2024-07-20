Клинику в Петербурге оцепили после заявления об изнасиловании

Telegram-канал «78» сообщил, что полиция оцепила частную клинику на Литейном после заявления об изнасиловании пациентки. По данным канала, женщина обратилась к мануальному терапевту, но он во время приема вышел за рамки профессиональных обязанностей.

Как выяснил «78», правоохранители нагрянули в частную клинику, медика уволили, при этом он свою вину не признал. Как уточнил канал, описанные события произошли 18 июля.

Ранее в Саратовской области к девяти годам исправительной колонии строгого режима приговорили таксиста, который надругался над 16-летней пассажиркой. Пресс-служба управления Следственного комитета региона отметила, что нападение произошло в феврале текущего года.

До этого в подмосковном Красноармейске 42-летний разнорабочий попытался изнасиловать 12-летнего соседа. Инцидент произошел на речке Воря. Сначала педофил восхищался тем, как хорошо плавает подросток, затем попросил его преподать урок плавания, но перед этим предложил зайти в кусты. Там мужчина начал трогать подростка и склонять к половому контакту, мальчик мог вырваться и убежать.

Кроме того, 8 июля в Забайкальском крае завершился суд над пятью экс-сотрудниками компании «Удоканская медь» Романом Ланцевым, Михаилом Скрепчуком, Андреем Копыловым, Виталием Парфеновым и Эдуардом Шведовским, которые обвинялись в изнасиловании коллеги. Им назначили наказания от пяти до восьми лет лишения свободы.