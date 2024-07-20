В Белгородской области нашли более ста взрывоопасных «колокольчиков»

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Шебекино и Новой Таволжанки обнаружено более сотни опасных суббоеприпасов типа «колокольчик».

«За несколько дней военные, саперы и спасатели обнаружили более 100 таких взрывоопасных предметов, так называемых "колокольчиков"», — заявил он.



Глава региона предостерег от попыток поднимать такие предметы и призвал сообщать о соответствующих находках экстренным службам.

Ранее стало известно, что российские военные дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два украинских беспилотника над территорией Белгородской области.