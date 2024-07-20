Поджегшего здание военкомата в Калуге заключили под стражу

Калужский суд удовлетворил ходатайство следователя СУ СКР по Калужской области о заключении под стражу мужчины, который поджег здание военкомата. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании обвиняемому в покушении на жизнь людей, находившихся в военкомате, меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.



По версии следствия, днем в пятницу обвиняемый поджег пиротехническое изделие в помещении призывного пункта военного комиссариата Калуги, в котором находились люди. Пострадавших нет: посетители и сотрудники военкомата успели укрыться. "В тот же день 31-летний житель Калуги был задержан. Следствием ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30 пп. "а", "е", "и" ч.2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство более двух лиц общеопасным способом из хулиганских побуждений)", - добавили в ведомстве.