Пожар произошел на предприятии в Нижнем Новгороде

Пожар случился вечером 20 июля в Нижнем Новгороде на территории промышленного предприятия на улице Адмирала Нахимова. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Там же уточнили, что объект горения, его принадлежность, площадь и иная информация на данный момент уточняются.

UPD: по информации Telegram-канала Ni Mash, горят станки и древесина в столярной мастерской по производству мебели на территории завода РУМО. Огонь охватил больше 150 квадратных метров. Дым виден издалека. Пожару присвоен второй ранг.

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