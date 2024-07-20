Раскрыты новые подробности о взрыве в Армении

В Армении произошел взрыв на территории Капанского

медно-молибденового комбината, погиб один человек. Из-за близости комбината к военному полигону появилась информация, что взрыв произошел на объекте Минобороны. Об этом сообщает «Спутник Армения».

Источник сообщил изданию, что взрыв прогремел на соседней с военным полигоном территории. Погиб сторож.

«Тело сторожа было обнаружено на территории комбината, который расположен рядом с полигоном МО, но это не территория оборонного ведомства», — заявил источник.



По информации МВД Армении, погиб 64-летний гражданин.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что якобы взрыв произошел на территории армейского стрельбища, а погибший — военнослужащий

В Минобороны Армении подтвердили, что в прессе и соцсетях распространяется неверная информация о «взрыве на принадлежащем Министерству обороны стрельбище в Капане».

«Сообщаем, что подобный инцидент зафиксирован не в районе стрельбища Минобороны, а в соседней местности, и погибший является гражданским лицом», — информировали в министерстве.



Золото-полиметаллический рудник в Капане был продан армянской компании Gold Mining Company в 2023 году. Там добываются руды меди, цинка, золота и серебра, которые затем экспортируются в виде концентратов.