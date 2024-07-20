Появилось фото предполагаемого убийцы Фарион

Львовские Telegram-каналы распространяют фото предполагаемого убийцы бывшего депутата Верховной рады Ирины Фарион. На скриншоте из базы розыска МВД Украины, которое публикует издание «Страна.ua», указано, что подозреваемый является уроженцем Львовской области.

Имя мужчины не раскрывается. О мотивах подозреваемого также ничего не известно.

Советник офиса президента Украины Сергей Лещенко ранее обвинил Россию в причастности к убийству бывшего депутата Верховной рады Ирины Фарион во Львове. По его словам, россияне являются «единственным бенефициаром» преступления. Он выразил уверенность, что целью покушения была попытка рассорить украинцев между собой.

До этого министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что часть камер на месте убийства Фарион не работала. По его словам, устройства не функционировали из-за плановых отключений света во Львове.

Тем временем в Нацполиции Украины ранее отметили, что уголовное дело о нападении на Фарион переквалифицировали в предумышленное убийство. Статья предполагает до 15 лет лишения свободы. В ведомстве отметили, что нападавший еще не задержан, его личность устанавливается.

Стало известно о слежке за Фарион перед ее убийством

Злоумышленник выстрелил в 60-летнюю Фарион вечером 19 июля, после этого он скрылся в неизвестном направлении. Экс-нардепа госпитализировали с пулевым ранением в критическом состоянии, после нападения она находилась в коме. Спасти ее не удалось — вечером того же дня она скончалась.