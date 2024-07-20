Петербуржец за 1,5 года незаконно легализовал 400 мигрантов

Учредитель компании по подбору персонала за 1,5 года незаконно легализовал свыше 400 мигрантов, пишет пресс-служба ГСУ СК России по Санкт-Петербургу в Telegram-канале.

В ведомстве пояснили, что петербуржец заключил договор аренды на жилые помещения, расположенные на улице Демьяна Бедного.

По данным СК, мужчина «из корыстных целей занимался поиском иностранных граждан, желающих незаконно встать на миграционный учет за денежное вознаграждение».

В период с мая 2020 года по декабрь 2022 года предприниматель организовал незаконное пребывание свыше 400 иностранных граждан в Петербурге.

В настоящее время бизнесмен задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ, (организация незаконной миграции иностранных граждан в РФ лицом с использованием служебного положения), констатировали в ведомстве.