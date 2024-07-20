Авиацию привлекли к тушению объятого пламенем турецкого курорта

Лесной пожар возник на западе турецкой Антальи в районе Коньяалты Сарысу, сообщает местное агентство DHA. К тушению привлечены три самолета и два вертолета.

Около 15.00 (совпадает с московским. — NEWS. ru) в лесу в районе Коньяалты Сарысу по неустановленной причине вспыхнул пожар. После получения уведомления в район были направлены команды регионального управления лесного хозяйства и пожарные бригады, — сказано в публикации.



На месте работает больше количество сотрудников пожарной охраны. Кроме авиации также задействованы несколько машин для подвоза воды. Информации о площади возгорания пока нет.

Накануне крупный лесной пожар локализовали в Краснодарском крае. Площадь возгорания к утру 19 июля составляла четыре гектара. Спасатели продолжили комплекс мер для полной ликвидации возгорания. Очаг был выявлен с помощью системы «Лесохранитель». Его первоначальная площадь составляла 1,5 га. Предположительно, загорелась сухая трава.

Также недавно сообщалось о крупном лесном пожаре в Коктебеле. Его площадь возросла до 42 гектаров. По предварительной версии, огонь вспыхнул, когда 50-летний житель Крыма резал металл болгаркой, в результате чего произошло возгорание лесной подстилки.