Теплоход столкнулся с катером на Волге

На Волге скоростное судно «Валдай» столкнулось с катером, в котором находились шесть человек. Пять из них были госпитализированы, пишет «Комсомольская правда. Самара».

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Инцидент произошел в субботу, 20 июля, в районе острова Зелененький около причала турбазы «Чайка».

«Около 16:00 на Волге столкнулись пассажирское судно «Валдай» и легкомоторная лодка. Погибших нет, пострадало пять человек (трое мужчин и две женщины). Их личность предстоит установить», — уточнили в ГУ МЧС России по Самарской области.



Очевидцы отметили, что спасатели прибыли оперативно. Они вытащили из воды пассажиров катера и увезли в больницу в Самару в тяжелом состоянии.

По их словам, в «Валдае» никто не пострадал, им предложили пересесть на другой рейс.

Журналисты пояснили, что за «несколько лет использования «Валдаев» это первое подобное происшествие».