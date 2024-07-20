Семь человек пострадали в результате обстрела Шебекино

Семь человек получили ранения в результате обстрела города Шебекино в Белгородской области со стороны Вооруженных сил Украины, рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Четверо пострадавших получили осколочные ранения в результате прямого попадания снаряда на территорию промышленного предприятия, еще одна женщина пострадала в многоквартирном доме.

Ранены 7 мирных жителей. Четверо пострадавших получили различные осколочные ранения в результате прямого попадания снаряда на территорию промышленного предприятия, еще одна женщина пострадала в результате прямого попадания снаряда в многоквартирный дом. Все они доставлены в Шебекинскую ЦРБ, — отметил Гладков.



По словам Гладкова, в результате обстрела выбиты окна, повреждены балконные плиты, фасады и стены в двух домах. Произошло возгорание газопровода, которое было быстро потушено пожарными. Также повреждены производственное здание, проходная, спецтехника, коммерческие объекты, автомобили и дополнительные дома.

Ранее шесть человек пострадали в результате атак со стороны ВСУ на Белгородскую область, совершенных за последние сутки. Два человека находятся в реанимации в тяжелом состоянии, но их жизни ничего не угрожает.