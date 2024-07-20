Заключенный сбежал из колонии на такси

Заключенный сбежал из колонии поселения Краснобаковского района Нижегородской области на такси. Таким образом он выразил протест против местного начальства, пишет Telegram-канал Ni Mash.

По словам других заключенных, Михаилу многое не нравилось в колонии: он ругался с администрацией учреждения, постоянно писал жалобы в различные инстанции, после освобождения планировал уехать за рубеж.

Канал отмечает, что о планах побега заключенный никому не рассказывал — просто вышел с закрытой территории и, сев в такси, уехал в неизвестном направлении.

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Отмечается, что беглеца быстро поймали, теперь ему назначен срок в колонии общего режима.

В июне в Воронежской области рецидивиста, пытавшегося сбежать из колонии, приговорили к новому сроку. Неоднократно судимый мужчина в очередной раз попал за решетку, совершив преступление против собственности. Как установил суд, в феврале 2024 года он находился в исправительном центре при колонии и решил покинуть территорию данного учреждения.