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В Тверской области ребенка насмерть придавило креслом в детском доме-интернате

Следователи устанавливают обстоятельства смерти ребенка в доме-интернате в Вышнем Волочке Тверской области, который опрокинул на себя трехсекционное кресло. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.

Ребенок погиб в детском доме-интернате
© РИА Новости
"20 июля 2024 года в детском доме-интернате, расположенном в городе Вышнем Волочке, обнаружено тело малолетнего воспитанника. По факту гибели ребенка Вышневолоцким межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области организовано проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что во время прогулки на веранде учреждения ребенок опрокинул на себя трехсекционное кресло, находящееся на возвышенности. От удара в грудную клетку мальчик погиб.

"В настоящее время на месте происшествия работают следователи районного следственного отдела. Для оказания помощи на место выехал криминалист отдела криминалистики следственного управления", - добавили в ведомстве.

Происшествия
Следственный комитет