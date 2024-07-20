Ребенок погиб в детском доме-интернате

Следователи устанавливают обстоятельства смерти ребенка в доме-интернате в Вышнем Волочке Тверской области, который опрокинул на себя трехсекционное кресло. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.

"20 июля 2024 года в детском доме-интернате, расположенном в городе Вышнем Волочке, обнаружено тело малолетнего воспитанника. По факту гибели ребенка Вышневолоцким межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области организовано проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении.



Предварительно установлено, что во время прогулки на веранде учреждения ребенок опрокинул на себя трехсекционное кресло, находящееся на возвышенности. От удара в грудную клетку мальчик погиб.