Жители Волгоградской области пожаловались на червивую воду

Жители села Горноводяное, расположенного в Волгоградской области, пожаловались местной администрации на червей в воде из-под крана, сообщает Telegram-канал «SHOT Проверка». По его данным, по факту произошедшего были проведены тесты, в том числе физико-химические и микробиологические исследования. Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии заверили жителей села, что воду можно пить без опасения для здоровья.

Длинных червей черного цвета замечают в воде не в первый раз. Изначально местные жители предположили, что они могут являться опасными паразитами, однако эксперты развеяли их опасения. По данным канала, в воде обнаружен червь-волосатик, который не считается серьезной угрозой.

Как сообщалось ранее, у жителей населенных пунктов Донецкой Народной Республики возникли проблемы с водоснабжением. По информации Telegram-канала Baza, неизвестный заблокировал задвижку на трубопроводе, в результате чего произошел прорыв. Он был вызван гидравлическим ударом вследствие скачка давления. Предполагается, что задвижку заблокировал человек, знакомый с трубопроводом. Официального подтверждения данной информации нет, поврежденная труба ремонтируется.