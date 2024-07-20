СМИ: в Краснодаре полиция начала задерживать людей, перекрывших трассу
В Краснодаре полиция начала задерживать людей, которые перекрыли трассу в микрорайоне Россинского из-за регулярных отключений света. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Канал опубликовал видео, из которого следует, что пока задержаны как минимум два человека, это мужчина и женщина.
В субботу краснодарцы решили привлечь внимание городских властей к проблеме с регулярными отключениями света. Люди перекрыли улицу краеведа Соловьева и начали скандировать «Дайте свет!». На перекрытую улицу прибыли полиция и мэр Краснодара Евгений Наумов.
Мэр Краснодара дал обещание протестующим горожанам
Мэр объяснил жителям, что отключения в нескольких микрорайонах связаны с аварией на кабеле. Ремонт уже идет, параллельно прокладывается новый кабель.
Градоначальник попросил граждан покинуть трассу, и пообещал быть с ними, «пока не включат электроснабжение в вашем районе».
«Хотите, привяжите меня наручниками к столбу, если вам так будет спокойнее», — сказал мэр.
Перебои с электроэнергией в микрорайоне Россинского, в 8 домах Дружный-1 и Дружный-2 происходят уже месяц. В многоквартирных домах (некоторые на 540 квартир), света нет по 12-15 часов в сутки. При этом температура воздуха в городе +39 градусов.
«Проживаем в новостройке - Адмиралтейский бульвар, дом 3. На протяжении месяца отключение электроэнергии. Сначала было по одному разу в неделю, на этой неделе уже третий раз отключают. Света нет по 12-15 часов. В доме 19 этажей. 540 квартир. У многих грудные дети. Не на улицу не выйти, не поесть приготовить», — говорят недовольные горожане (цитата по КП).
Жители говорят, что о плановых работах их не предупреждали.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что уже неделю в регионе стоит аномальная жара, поэтому «нагрузка на энергосистему колоссальная». Мощностей в период пиковых нагрузок не хватает, кроме того сказались проблемы на Ростовской АЭС.
При этом губернатор заверил, что знает о возмущении жителей из-за перебоев с электроснабжением и понимает их настроения.
«Нахожусь на постоянной связи с энергетиками. Там, где это возможно, аварийные бригады устраняют поломки в кратчайшие сроки. Самая сложная ситуация в Краснодаре в районе улицы Россинского. По моему поручению там находится мэр города Евгений Наумов, который постоянно докладывает об обстановке», — написал Кондратьев в Telegram-канале.