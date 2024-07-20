В Краснодаре полиция начала задерживать людей, которые перекрыли трассу в микрорайоне Россинского из-за регулярных отключений света. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Канал опубликовал видео, из которого следует, что пока задержаны как минимум два человека, это мужчина и женщина.

В субботу краснодарцы решили привлечь внимание городских властей к проблеме с регулярными отключениями света. Люди перекрыли улицу краеведа Соловьева и начали скандировать «Дайте свет!». На перекрытую улицу прибыли полиция и мэр Краснодара Евгений Наумов.

Мэр Краснодара дал обещание протестующим горожанам

Мэр объяснил жителям, что отключения в нескольких микрорайонах связаны с аварией на кабеле. Ремонт уже идет, параллельно прокладывается новый кабель.

Градоначальник попросил граждан покинуть трассу, и пообещал быть с ними, «пока не включат электроснабжение в вашем районе».

«Хотите, привяжите меня наручниками к столбу, если вам так будет спокойнее», — сказал мэр.



Перебои с электроэнергией в микрорайоне Россинского, в 8 домах Дружный-1 и Дружный-2 происходят уже месяц. В многоквартирных домах (некоторые на 540 квартир), света нет по 12-15 часов в сутки. При этом температура воздуха в городе +39 градусов.

«Проживаем в новостройке - Адмиралтейский бульвар, дом 3. На протяжении месяца отключение электроэнергии. Сначала было по одному разу в неделю, на этой неделе уже третий раз отключают. Света нет по 12-15 часов. В доме 19 этажей. 540 квартир. У многих грудные дети. Не на улицу не выйти, не поесть приготовить», — говорят недовольные горожане (цитата по КП).



Жители говорят, что о плановых работах их не предупреждали.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что уже неделю в регионе стоит аномальная жара, поэтому «нагрузка на энергосистему колоссальная». Мощностей в период пиковых нагрузок не хватает, кроме того сказались проблемы на Ростовской АЭС.

При этом губернатор заверил, что знает о возмущении жителей из-за перебоев с электроснабжением и понимает их настроения.