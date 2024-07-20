Выросло число погибших при взрыве в Волгограде

Стало известно о пяти погибших при взрыве газа на насосной станции в Волгограде. Об этом сообщили в региональном следственном управлении, передает ТАСС.

В субботу поисковые работы в Волгограде завершились.

«Нашли тело последнего погибшего на канализационно-насосной станции», — сказали в пресс-службе следственного управления.



Взрыв на газовой насосной станции в Красноармейском районе Волгограда произошел в субботу, 6 июля. От взрыва обрушились конструкции станции. Сразу стало известно о гибели двух человек. Спасатели начали поиск людей под завалами и позднее обнаружили еще двоих погибших.

СК задержал инженера по делу о взрыве на насосной станции в Волгограде

В СК РФ считают, что причиной ЧП стали нарушения при проведении на объекте сварочных работ. Арестован главный инженер водоснабжающей компании.