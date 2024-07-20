В Махачкале арестовали бизнесмена, сбившего полицейских

Арестован предполагаемый наркосбытчик, на автомобиле сбивший полицейских в Махачкале. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Следственное управление СК РФ по Дагестану.

«Сегодня, по ходатайству следствия, в отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.



Уголовное дело возбуждено против местного жителя (фамилию в СК не называют), его обвиняют в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ).

По версии следствия, 18 июля 2024 года обвиняемый «совершил наезд передней частью автомобиля» на полицейских. Это произошло, когда полицейские остановили машину, которой управлял обвиняемый, и потребовали, чтобы он вышел из нее.

Полицейские получили «различные телесные повреждения». Виновник ДТП скрылся на машине, но позднее был задержан.

СМИ писали, что задержанный — известный в Махачкале бизнесмен, подозреваемый в торговле наркотиками. Он совладелец сети ресторанов и связанных с общепитом компаний. В последнее время у него появились крупные долги. https://news.rambler.ru/incidents/53108074-politseyskih-v-dagestane-sbil-biznesmen-narkodiler-s-krupnymi-dolgami/

Расследование продолжается.