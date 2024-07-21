Девушка выпала из окна седьмого этажа в Домодедово

Девушка выпала из окна седьмого этажа в подмосковном Домодедово, сообщает MK.RU. Лежащую на земле 16-летнюю местную жительницу увидели под окнами высотки прохожие и вызвали скорую помощь. Сейчас она находится в больнице.

Издание отмечает, что инцидент произошел около 04:00 в воскресенье, 21 июля. Что стало причиной падения, неизвестно.

Ранее шестилетний мальчик — гражданин Саудовской Аравии — выпал из окна пятого этажа гостиницы в Санкт-Петербурге. Инцидент произошел на Невском проспекте. Ребенка госпитализировали в крайне тяжелом состоянии.

Это этого в Санкт-Петербурге пятилетний мальчик скончался после падения из окна седьмого этажа. Ребенок взялся за ручку окна, открыл его, облокотился на москитную сетку и выпал. Матери в этот момент рядом с ребенком не было. Женщина услышала крик и выбежала на улицу, где увидела сына, и вызвала скорую. Он умер в реанимации спустя полтора часа.

Незадолго до этого в Москве четырехлетний мальчик прыгал дома на диване и случайно вылетел в окно. Испуганная мать бросилась вслед за сыном. Несмотря на то что живут они на первом этаже, ребенок был госпитализирован с перелом лобной кости.