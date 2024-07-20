Мужчина убил маленького сына сожительницы

Следователи возбудили в Волгоградской области уголовное дело в отношении местного жителя, который подозревается в убийстве малолетнего сына своей сожительницы. Мужчина задержан, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Следственным отделом по городу Камышину следственного управления СК РФ по области возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя. Он подозревается по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего)", - говорится в сообщении.



По данным следствия, между подозреваемым и его сожительницей произошел конфликт, после которого женщина ушла по своим делам. Мужчина, желая отомстить своей гражданской супруге, нанес мальчику несколько ударов по голове. Ребенка госпитализировали, но спустя несколько часов он умер от черепно-мозговой травмы.

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Подозреваемый попытался скрыться от органов следствия, однако в кратчайшие сроки его местонахождение было установлено оперативными сотрудниками полиции. Мужчина задержан, дал признательные показания. Органы следствия ходатайствуют перед судом об его аресте, добавили в пресс-службе.