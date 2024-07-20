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В Дагестане убили участника СВО за «помощь русским»: что об этом известно

В Дагестане группа радикально настроенных местных жителей убила участника СВО, обвинив его в том, что он «воевал за русских». Что об этом известно?

В Дагестане убили участника СВО за «помощь русским»
© РИА Новости

Что известно об убийстве участника СВО в Дагестане

17 июля дагестанская региональная общественная организация «Консенсус» опубликовала видео на своем YouTube-канале, где освещается история с убийством участника спецоперации из Дагестана, с которым расправились местные жители.

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По данным источника, мужчина принимал участие в спецоперации, получил ранение и вернулся домой в отпуск. Как утверждает общественная организация, группа местных жителей, которая уже неоднократно угрожала семье мужчины, решила убить дагестанца. Также сообщается, что были ранены отец и другие родственники военного.

«Которые напали на них, они обвиняли, что их сыновья там с русскими. Вам харам, говорят, вы русским помогаете. Они приехали 30–40 человек, даже не разговаривали с моими детьми. Стреляли во всех. Железками били. Потом они все убежали. Куда мне обратиться, куда мне пойти?» — рассказала мать погибшего.

Как отреагировала общественность

Пользователи Сети негативно отреагировали на ситуацию. Они выразили недовольство в связи с тем, что подобное происходит в Дагестане. Некоторые потребовали отправить в отставку ответственных региональных политических деятелей.

«Руководству МВД Дагестана пора уже отставку»; «Преступники должны сидеть в тюрьме»; «Весь отдел полиции надо посадить, вот кого надо сажать»; «Главу района, начальника полиции, прокурора — под суд»; «Наши любимые женщины Дагестана, и вы боритесь за правду! Почему же такой беспредел среди властей? Они что, нелюди?»; «Дайте народу правосудие и неизбежность наказания!» — негодуют они.

Другое ЧП с участником СВО

Telegram-канал GREY ZONE сообщил, что 14 июля в ходе конфликта возле караоке-бара в Армавире мужчина по имени Альберт Пилосян мог ударить ножом ветерана ЧВК «Вагнер» Олега Рябчикова. Журналистка Анастасия Кашеварова добавила, что пока потерпевшего отвлекали несколько человек, агрессор обошел его со спины и нанес удар в бок, провернув при этом нож.

Канал GREY ZONE, близкий к ЧВК «Вагнер», уточнил, что Рябчиков в тяжелом состоянии попал в больницу. Ему провели две операции, удалили одну почку, но пострадавший скончался в больнице 18 июля.

Олег Рябчиков был участником специальной военной операции на Украине. Ранее в составе ЧВК «Вагнер» принимал участие в боевых действиях в Сирии, Ливии и ЦАР. Был награжден орденом Мужества, медалью «За отвагу», Белым крестом, двумя Окопными крестами, орденом «За храбрость» (Ливия), крестом «За воинскую доблесть» (ЦАР), а также отличительным знаком за ранение в бою.

Telegram-каналы, связанные с ветеранами ЧВК «Вагнер», заявили, что сотрудники МВД в Краснодарском крае изначально не пытались найти преступника, Пилосяну удалось скрыться.

Однако благодаря Кашеваровой и Telegram-каналам убийство удалось предать широкой огласке. В результате уже 18 июля уголовное дело было передано из ведения МВД в Следственный комитет, а еще через день объявленный в розыск Альберт Пилосян был задержан. Полиция нашла его в Ставрополе, где он пытался скрыться.

Изначально против Пилосяна было возбуждено уголовное дело о причинении тяжких телесных повреждений. Следственный комитет переквалифицировал его на ст. 105 УК РФ «Убийство». Глава СК Александр Бастрыкин заявил, что берет дело под личный контроль.

Происшествия
Ирина Фарион
Александр Бастрыкин
Следственный комитет
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