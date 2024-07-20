В Дагестане убили участника СВО за «помощь русским»

В Дагестане группа радикально настроенных местных жителей убила участника СВО, обвинив его в том, что он «воевал за русских». Что об этом известно?

Что известно об убийстве участника СВО в Дагестане

17 июля дагестанская региональная общественная организация «Консенсус» опубликовала видео на своем YouTube-канале, где освещается история с убийством участника спецоперации из Дагестана, с которым расправились местные жители.

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По данным источника, мужчина принимал участие в спецоперации, получил ранение и вернулся домой в отпуск. Как утверждает общественная организация, группа местных жителей, которая уже неоднократно угрожала семье мужчины, решила убить дагестанца. Также сообщается, что были ранены отец и другие родственники военного.

«Которые напали на них, они обвиняли, что их сыновья там с русскими. Вам харам, говорят, вы русским помогаете. Они приехали 30–40 человек, даже не разговаривали с моими детьми. Стреляли во всех. Железками били. Потом они все убежали. Куда мне обратиться, куда мне пойти?» — рассказала мать погибшего.



Как отреагировала общественность

Пользователи Сети негативно отреагировали на ситуацию. Они выразили недовольство в связи с тем, что подобное происходит в Дагестане. Некоторые потребовали отправить в отставку ответственных региональных политических деятелей.

«Руководству МВД Дагестана пора уже отставку»; «Преступники должны сидеть в тюрьме»; «Весь отдел полиции надо посадить, вот кого надо сажать»; «Главу района, начальника полиции, прокурора — под суд»; «Наши любимые женщины Дагестана, и вы боритесь за правду! Почему же такой беспредел среди властей? Они что, нелюди?»; «Дайте народу правосудие и неизбежность наказания!» — негодуют они.



Другое ЧП с участником СВО

Telegram-канал GREY ZONE сообщил, что 14 июля в ходе конфликта возле караоке-бара в Армавире мужчина по имени Альберт Пилосян мог ударить ножом ветерана ЧВК «Вагнер» Олега Рябчикова. Журналистка Анастасия Кашеварова добавила, что пока потерпевшего отвлекали несколько человек, агрессор обошел его со спины и нанес удар в бок, провернув при этом нож.

Канал GREY ZONE, близкий к ЧВК «Вагнер», уточнил, что Рябчиков в тяжелом состоянии попал в больницу. Ему провели две операции, удалили одну почку, но пострадавший скончался в больнице 18 июля.

Олег Рябчиков был участником специальной военной операции на Украине. Ранее в составе ЧВК «Вагнер» принимал участие в боевых действиях в Сирии, Ливии и ЦАР. Был награжден орденом Мужества, медалью «За отвагу», Белым крестом, двумя Окопными крестами, орденом «За храбрость» (Ливия), крестом «За воинскую доблесть» (ЦАР), а также отличительным знаком за ранение в бою.

Telegram-каналы, связанные с ветеранами ЧВК «Вагнер», заявили, что сотрудники МВД в Краснодарском крае изначально не пытались найти преступника, Пилосяну удалось скрыться.

Однако благодаря Кашеваровой и Telegram-каналам убийство удалось предать широкой огласке. В результате уже 18 июля уголовное дело было передано из ведения МВД в Следственный комитет, а еще через день объявленный в розыск Альберт Пилосян был задержан. Полиция нашла его в Ставрополе, где он пытался скрыться.

Изначально против Пилосяна было возбуждено уголовное дело о причинении тяжких телесных повреждений. Следственный комитет переквалифицировал его на ст. 105 УК РФ «Убийство». Глава СК Александр Бастрыкин заявил, что берет дело под личный контроль.