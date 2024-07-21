Генконсульство РФ проверит сообщения об отравлении россиян в турецком отеле

Российское генконсульство проверит информацию об отравлении россиян в отеле Sealight Resort в турецком городе Кушадасы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник. По словам собеседника агентства, дипломаты "держат вопрос в повестке".

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"Каких-либо обращений в генконсульство со стороны российских граждан не поступало", - говорится в сообщении.



До этого Telegram-канал "Осторожно, новости" сообщал, что россияне отравились неизвестным газом в пятизвездочном отеле в Турции. По словам одного из отдыхающих, члены его семьи почувствовали себя плохо во время отдыха в отеле Sealight Resort.18 июля у взрослых сразу после пробуждения заболела голова, а ребенок даже потерял сознание.

Когда у него начались судороги, родители обратились к медикам. Уже после госпитализации туристы поняли, что стали не единственными пострадавшими.