В Екатеринбурге приземлился самолет с отказавшим двигателем

Самолет «Уральских авиалиний», летевший из Антальи в Екатеринбург рейсом U-61574, по прибытию к месту назначения совершил посадку с одним отказавшим двигателем. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Уральская транспортная прокуратура.

«В 21 час 25 минут 19.07.2024 воздушное судно благополучно совершило посадку в аэропорту «Кольцово», пострадавших нет», — говорится в публикации.



На борту находились 172 пассажира. Федеральный аэропорт «Кольцово» обслуживает Екатеринбург и Свердловскую область.

По данным сайта radarbox.com, рейс совершал самолет Airbus A321-211.

19 июля сообщалось, что самолет Air India, следовавший из Дели в Сан-Франциско, экстренно приземлился в Красноярске из-за сработавшего датчика задымления. Пассажиров разместили в терминале аэропорта, через несколько часов на резервном борту они продолжили полет. Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».