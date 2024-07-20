Бывший замминистра обороны Иванов попросил отпустить его из СИЗО

Бывший замминистра обороны Иванов попросил отпустить его из-под стражи, поскольку он участвовал в боевых действиях и имеет государственные награды. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление суда.

В постановлении суда о продлении ареста Иванову отмечается, что он попросил избрать ему меру пресечения, не связанную с лишением свободы.

«Обвиняемый и его адвокаты возражали против удовлетворения ходатайства следователя, указав, что Иванов имеет награды и благодарности, в том числе государственные, является участником боевых действий», — сказано в судебном документе.



По этой причине адвокаты просили избрать Иванову меру пресечения в виде домашнего ареста или запрета определенных действий.

Адвокаты Тимура Иванова принесли в суд четыре пакета с его наградами

Бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова обвиняют в получении взятки в 1,185 млрд рублей. Он отказался от сделки со следствием и не признал вину.

Иванова задержали в апреле. В июне суд продлил его арест до 23 сентября 2024 года.