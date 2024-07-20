В Китае 11 человек погибли из-за обрушения автомобильного моста

В северо-западной китайской провинции Шэньси 11 человек погибли в результате обрушения автомобильного моста. Об этом сообщило Центральное телевидение КНР.

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Уточняется, что в пятницу, 19 июля в 15:40 мск из-за проливных дождей произошло частичное обрушение автомобильного моста.

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«Предварительная проверка установила, что все еще около 20 транспортных средств и более 30 человек числятся пропавшими», - приводит заявление РИА Новости.



В настоящее время на месте происшествия продолжаются спасательные работы.

Ранее сообщалось о гибели 16 человек в результате пожара в одном из китайских торговых центров.