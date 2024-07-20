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Ми-8 пока не может вылететь на поиски вертолёта Robinson в Якутии из-за метеоусловий

Вертолёт Ми-8 авиакомпании «Полярные авиалинии» пока не вылетел на поиски вертолёта Robinson в Якутии из-за метеоусловий. Об этом заявили в авиакомпании, передаёт ТАСС.

Ми-8 не может вылететь на поиски вертолета Robinson в Якутии из-за метеоусловий
© РИА Новости / Артем Житенев

«Пока не вылетел», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что прогноз погоды даётся каждый час.

Ранее глава Минтранса Якутии Владимир Сивцев сообщил о приостановке поисков вертолёта Robinson из-за погоды.

19 июля в Якутии пропал вертолёт Robinson с пилотом и тремя пассажирами.