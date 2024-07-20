Фигурант дела Тимура Иванова сообщил о проблемах со здоровьем

Фигурант дела о взятках бывшего замминистра обороны России Тимура Иванова Сергей Бородин сообщил, что испытывает проблемы со здоровьем и просит смягчить ему меру пресечения. Об этом говорится в официальных судебных документах, передает РИА Новости.

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В документах отмечается, что у Бородина имеются гипертония и аритмия сердца.

Фигурант дела замминистра обороны Иванова захотел дать показания

До этого Басманный суд Москвы продлил срок ареста Иванову и Бородину до 23 сентября. Кроме того, по делу проходит совладелец «Олимпситистроя» Александр Фомин.

Ранее, 12 июля, заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин рассказал, что при бывшем главе Минобороны Сергее Шойгу было своровано 11 триллионов рублей.

Иванов занимал пост заместителя министра обороны с 2016 по 2024 год. По вменяемой статье ему грозит до 15 лет колонии.