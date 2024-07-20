В Британии не утихают беспорядки из-за изъятых из семьи детей

В английском Лидсе вторые сутки продолжается противостояние местной полиции и мигрантов в районе Хэрхиллс.

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На вторую ночь протестов на улицы третьего по величине города Великобритании вышли сотни людей. Целью их действий является требование вернуть детей, которых увезли из одной семьи. Как сообщает Daily Mail, родители увезенных детей намерены устроить голодовку.

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«Вторую ночь подряд люди выходят на улицы Лидса, требуя вернуть детей их родителям, которых вчера забрала полиция. Они вышли после того, как отец детей заявил, что находится в состоянии "голодовки", пока те не будут возвращены его семье. Сегодня вечером сотни местных жителей снова вышли на улицы, но на этот раз демонстрации гораздо более мирные», - указал местный репортер.



Уточняется, что дети, из которой забрали детей, являются членами цыганской общины. 20 июля стало известно, что в связи с массовыми беспорядками пять человек задержаны.

Беспорядки в Лидсе начались вечером 19 июля после того, как местные социальные службы забрали из семьи детей, тогда уточнялось, что их пятеро.

Разбушевавшаяся толпа начала громить автомобили полиции и даже подожгли двухэтажный автобус стражей порядка, после чего он взорвался, а также разбили и перевернули полицейскую машину. Местные журналисты назвали эти беспорядки в Лидсе «оруэлловскими».