Прокуратура Крыма держит на контроле отключение электричества в Алуште

Прокуратура Республики Крым взяла на контроль соблюдение прав жителей Алушты после отключения электроснабжения абонентов на территории города-курорта. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

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«Прокуратура Крыма контролирует соблюдение прав граждан в связи с отключением электроснабжения абонентов в городе Алуште», — говорится в сообщении.



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Прокуратура республики добавила, что ход и результаты проведения восстановительных работ взяты ведомством на контроль.

Как сообщил гендиректор «Крымэнерго» Максим Шклярский, из-за технологического нарушения в сети 110 кВ была отключена высоковольтная подстанция. В результате произошло отключение электроснабжение Алушты и прилегающих населенных пунктов.

До этого глава администрации Алушты Галина Огнева рассказала, что город оказался полностью обесточенным из-за аварии на высоковольтных линиях. Она добавила, что ведутся ремонтные работы.

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