Названа причина обесточивания одного из курортов Крыма

Алушта оказалась обесточена из-за аварии на двух трансформаторных подстанциях, без света остались около 49 тысяч жителей. Об этом у себя в Telegram-канале заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

По его словам, причиной аварии стала повышенная нагрузка.

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«Без электроэнергии остались около 49 тысяч жителей. На месте уже находятся представители технического персонала Алуштинского РЭС. Для помощи в ликвидации аварии выехали специалисты Симферопольского РЭС», — написал Аксенов.



Он отметил, что в течение часа «Крымэнерго» проинформирует о ходе восстановительных работ.