Под Петербургом задержали двух пьяных военных, сбежавших с СВО

Двух нетрезвых дезертиров удалось задержать правоохранителям под Петербургом. Мужчины сбежали из зоны спецоперации. Об этом сообщил источник из правоохранительных органов.

«Разыскиваемые в нетрезвом состоянии были задержаны на выходе из дома. При себе у задержанных оружие не обнаружено, в квартире также оказалось все „чисто“. Полиция отправила дезертиров СВО военной комендатуре, которая должна передать их в руки военного следствия», — пишет издание «Фонтанка.ру» со ссылкой на свой источник.



Россиянин получил семь лет по делу о госизмене

По данным издания, военнослужащие были задержаны на улице Биржевой в Белоострове. Уточняется, что они подписали контракт с Минобороны РФ, находясь в колонии. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос по теме публикации в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. Ответ ожидается.

Ранее в России появился закон, согласно которому лица в местах лишения свободы получили возможность подписать контракт с Минобороны. Часть граждан, отбывающих наказание, отправились в зону СВО, когда заключили контракт.