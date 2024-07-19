Город-курорт в Крыму оказался полностью обесточен

Город-курорт Алушта в Крыму полностью обесточен из-за аварии на высоковольтных линиях, сообщила глава администрации города Галина Огнева.

"За Ялтой произошла авария на высоковольтных линиях. Обесточен весь алуштинский муниципалитет. Ведутся ремонтные работы", - написала она в своем Telegram-канале.



График отключения электричества ввели в нескольких регионах России

В июле из-за аномальной жары в регионе начали происходить аварии на электросетях, что приводит к массовым отключениям электричества. Глава республики Сергей Аксенов сообщил, что потребления электроэнергии в регионе увеличены почти в 1,5 раза, что провоцирует аварии. "Крымэнерго" объявил о вводе ограничения мощности потребления электроэнергии для предприятий и юридических лиц региона с 20 июля.