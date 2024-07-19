В Саудовской Аравии двух россиян арестовали за организацию незаконного хаджа

Под стражу заключили двух российских граждан в Саудовской Аравии, их обвиняют в организации нелегального хаджа, одному из них уже вынесли приговор, сообщил глава Хадж-миссии России Хизбула Асуев.

Арестованные – это организаторы нелегальных групп для хаджа, один россиянин задержан в городе Медине, другой находится между Джиддой и Меккой, сказал Асуев ТАСС.

Суд над вторым уже завершен, его приговорили к году и 10 месяцам тюрьмы. Оба россиянина, по словам Асуева, подделывали бейджи.

Он добавил, что множество паломников из разных стран в 2024 году поехало в хадж в Саудовскую Аравию незаконно, туда они пытались попасть не по специальной хадж-визе, а по туристической визе.

Всего зарегистрировано свыше 500 тыс. нелегальных паломников, из России было порядка 3-4 тыс. нарушителей, заключил Асуев.