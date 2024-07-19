СК возбудил дело из-за некачественных подшипников для Ил-76

В Подмосковье возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями при исполнении гособоронзаказа в отношении работников Балашихинского литейно-механического завода.

Об этом пишет «Коммерсантъ».

Как сказано в материале, сейчас расследование проводится в отношении неустановленных лиц из числа руководства ОАО «Балашихинский литейно-механический завод» (БЛМЗ), который находится в промзоне на шоссе Энтузиастов.

Основанием для этого стала информация, полученная СКР из прокуратуры.

Уточняется, что представители предприятия, для того чтобы не срывать оборонный заказ, в 2017–2022 годах приобрели подшипники неизвестного происхождения, причём они не отвечали требованиям и отгружались в составе колёс КТ199 в адрес филиала ПАО «Ил» — «Авиастар».

Продукция сопровождалась поддельной документацией о том, что подшипники приобретались у ОАО СПЗ и были приняты военным представительством Министерства обороны России.